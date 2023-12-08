Скоро самарцы смогут покататься на коньках

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После наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в Самаре началась активная работа по заливке ледовых площадок. Традиционно, они появятся в парках и общественных пространствах города, а также около общеобразовательных учреждений и на дворовых территориях во всех районах областной столицы.

Подготовка катков ведется в ежедневном режиме. Так в ночь на 7 декабря 2023 года «черновой» слой льда, который станет основой для следующих слоев заливки, образовался в парке им. Ю. Гагарина.

«Это уникальный каток, потому что он представляет собой закольцованную аллею. Общая площадь, которая предусмотрена для катания на коньках в этом парке самая большая и составляет порядка восьми тысяч квадратных метров, - отметил начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин. – Заливка ведется ночью, чтобы не беспокоить посетителей и более качественно выполнить работу».

В прошлом году провели серьезную работу по оформлению ледовой зоны парка: здесь заменили световые опоры, и вместо привычной заливки белым светом сделали еще динамическую цветную.

Также сегодня залили специальные площадки в парках Победы, 50-летия Октября и Дружбы.

Каток в парке 50-летия Октября находится вблизи центрального входа со стороны пересечения улиц Юных пионеров и Ташкентского переулка. Там располагается хоккейная коробка площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы избежать неровностей, площадка для катка тщательно подготавливается.

«Мы убираем весь снег с асфальта, потом делаем первоначальную «подушку» изо льда до 5 см. После этого полируем поверхность и далее уже поддерживаем лед в процессе эксплуатации, чтобы поверхность всегда была в хорошем состоянии, повторяем проливку и технологию обработки. Снег счищается вручную», - рассказал управляющий парка 50-летия Октября Валентин Любушкин.

В Парке Победы каток располагается на том месте, где раньше было колесо обозрения. Его площадь - около 1,5 тысяч квадратных метров. Вблизи также установят елочный комплекс, а по периметру – световые опоры с цветной подсветкой.

В парке Дружбы каток находится на центральной площади. Там установлен елочный комплекс со светодиодной иллюминацией.

Во всех четырех парках будут работать пункты проката, где можно арендовать коньки или заточить свои. Кроме того, около этих пунктов, либо непосредственно в них организованы точки общественного питания, а также теплые помещения, предназначенные для переодевания обуви. Ледовые площадки будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00 с двумя техническим перерывами: 14:00 – 14:30, 18:00 – 18:30 – в это время проводится уборка, собирают снег и стружку, которая образуется при скольжении коньков.

Музыкальное сопровождение – неотъемлемая часть этих пространств. Оно создает хорошее настроение и задает темп движения для всех любителей активного отдыха.

Подробный перечень всех ледовых площадок города будет опубликован в ближайшее время на официальном сайте городской Администрации.

Фото: горадминистрация