Скончался журналист Лев Корзун

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В возрасте 95 лет умер журналист ветеран Великой Отечественной войны Лев Корзун, передают "Известия". Об этом сообщили 7 января в Союзе журналистов Москвы.

«От имени Союза журналистов Москвы мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Льва Игнатьевича», — говорится в сообщении.

Причины смерти и дата похорон не уточняются.

При этом в союзе рассказали, что Корзун продолжал работать до последнего времени. Недавно вышла его книга «Жизнь, опаленная войной». Всего же Лев Игнатьевич написал и опубликовал более 120 научных работ, две документальные повести, несколько рассказов, огромное количество статей.

Фото: Союз журналистов Москвы/"Известия"