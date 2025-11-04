Скончался телеведущий, народный артист РФ  Юрий Николаев

201

О его кончине сообщил Николай Цискаридзе: «Только что пришло известие, что его не стало… Как горько!»



Сегодня СМИ сообщали об экстренной госпитализации телеведущего. Несколько дней у него держалась температура, была пониженная сатурация и слабость, однако 4 ноября температура резко поднялась до 39,5°C, после чего Николаева доставили в больницу, сообщает "Газета.Ru".



Он наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».