Я нашел ошибку
Главные новости:
C 7 по 16 ноября ансамбль выступит в городах Поволжья – Казани, Ульяновске, Саранске, Пензе, Сызрани, Тольятти, Самаре.
В Самаре выступит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
По признанию гостей фестиваля, праздник удался.
Фестиваль традиций «Русский характер» в Самаре собрал почти 10 тысяч гостей
Ему было 76 лет.
Скончался телеведущий, народный артист РФ  Юрий Николаев
Пилотный проект создания платных парковок в Самаре реализуют в 2026 году.
В Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 5 ноября в губернии будет ветренно
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Скончался телеведущий, народный артист РФ  Юрий Николаев

4 ноября 2025 22:02
201
Ему было 76 лет.

О его кончине сообщил Николай Цискаридзе: «Только что пришло известие, что его не стало… Как горько!»

Сегодня СМИ сообщали об экстренной госпитализации телеведущего. Несколько дней у него держалась температура, была пониженная сатурация и слабость, однако 4 ноября температура резко поднялась до 39,5°C, после чего Николаева доставили в больницу, сообщает "Газета.Ru".

Он наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
849
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
692
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1517
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
847
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
729
Весь список