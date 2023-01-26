Скончался самарский тренер по баскетболу, член правления Федерации баскетбола СО Игорь Георгиевич Азаров

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С прискорбием сообщаем, что на 88 году жизни скончался самарский тренер по баскетболу, член правления Федерации баскетбола Самарской области Игорь Георгиевич Азаров



Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим учителем, профессионалом своего дела, заботливым наставником и уважаемым человеком.



Министерство спорта Самарской области выражает глубочайшие соболезнования губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, всем родным и близким. Светлая память.

Фото: пресс-служба минспорта СО