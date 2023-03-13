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Скончалась советник губернатора Самарской области Людмила Горожанина

Людмила Николаевна проходила службу в прокуратуре Самарской области с 1980 года по 2006 год.

На всех занимаемых должностях зарекомендовала себя квалифицированным, юридически грамотным, принципиальным, обладающим организаторскими способностями прокурорским работником, принимала меры к повышению эффективности прокурорского надзора.

За продолжительную и добросовестную службу в органах прокуратуры, примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации.

Находясь на пенсии, Людмила Горожанина занимала активную жизненную позицию, участвовала в работе Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Российской Федерации.

С 2010 года по июнь 2015 года возглавляла правовой департамент администрации Самары, затем работала помощником члена Совета Федерации. До настоящего времени занимала должность советника Губернатора Самарской области.

Фото: пресс-служба Прокуратуры СО