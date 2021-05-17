 СК СО: о необходимости соблюдения правил безопасности в летний период

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С наступлением летнего периода следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области информирует об опасности, связанной с возможностью падения малолетних детей из окон жилых домов. Падение из окна является одной из причин детского травматизма и смертности, чаще всего причиной несчастных случаев становится невнимательность родителей и установленные москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.

Рекомендации родителям по защите детей от падения из окна:

1. Не оставляйте ребенка без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.

2. Не ставьте мебель поблизости с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падения, а напротив, только создают ощущение безопасности.

4. Установите на окна фиксаторы или блокираторы.

5. Проводите с ребенком профилактические беседы о правилах поведения в подобных ситуациях.

Кроме того, в преддверии начала школьных каникул и разгара купального сезона, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области напоминает, что водоем так же является источником опасности, и призывает не оставлять детей без присмотра вблизи открытых водоемов.

Рекомендации родителям для предотвращения несчастных случаев на воде с участием детей:

1. Купание должно происходить только на благоустроенных пляжах, купаться в запрещенном месте нельзя.

2. Запретите детям заходить в воду и купаться без сопровождения взрослых.

3. Не разрешайте детям отплывать далеко от берега и заплывать за буйки.

4. Используйте специальные круги, нарукавники и жилеты, в случае если ребенок не умеет плавать.

5. Запретите детям нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам.

6. Проводите с ребенком профилактические беседы о правилах поведения в подобных ситуациях.

В целях защиты жизни и здоровья детей, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области обращает внимание жителей Губернии на необходимость более ответственного подхода родителей (иных лиц, которые находятся рядом с детьми и занимаются их воспитанием) к обеспечению безопасного нахождения детей как в жилых помещениях, так и на открытых пространствах. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.