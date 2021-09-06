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Ситуация на рынке труда в области стабилизируется, в частности благодаря реализации межведомственного Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения и мероприятий активной политики занятости.

«Сейчас в нашей базе вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных в Приволжском районе. С каждым безработным гражданином по подбору вакансий работаем индивидуально», - отметила директор центра занятости населения Приволжского района Елена Адиякова.

Всего в распоряжении службы занятости Самарской области в настоящее время более 46 тысяч вакансий, которые предлагаются для трудоустройства безработным гражданам. Ознакомиться с ними можно на сайте «Работа в России».

Фото: Департамент информационной политики СО