Главные новости:
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Гостей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, литературные игры и конкурсы.
«Читающая Самара»: книжная ярмарка откроется накануне Дня города
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике.
Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли
На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров.
В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.
Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО
К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.
В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО

10 сентября 2025 16:52
124
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.

Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприродны СО

Возгорание было ликвидировано к 8:00 10 сентября. Для его тушения потребовалось около тысячи тонн грунта.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.

На месте задействованы 14 человек и 9 единиц спецтехники, включая бульдозеры, самосвалы, погрузчик и экскаватор.

Положительная динамика: число возгораний сократилось с 13 в прошлом году до трех в текущем благодаря повышению уровня ответственности и кардинальному пересмотру подходов к эксплуатации объекта.

Ситуация остается на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

 

Фото:   минприроды СО

