Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО

Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприродны СО



Возгорание было ликвидировано к 8:00 10 сентября. Для его тушения потребовалось около тысячи тонн грунта.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.

На месте задействованы 14 человек и 9 единиц спецтехники, включая бульдозеры, самосвалы, погрузчик и экскаватор.



Положительная динамика: число возгораний сократилось с 13 в прошлом году до трех в текущем благодаря повышению уровня ответственности и кардинальному пересмотру подходов к эксплуатации объекта.



Ситуация остается на контроле министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

Фото: минприроды СО