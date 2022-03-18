Системы С-400 отразили авианалет противника на учении в Самарской области

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Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка Центрального военного округа отразили авианалёт условного противника в ходе учения в Самарской области.

По замыслу военнослужащие провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты ЗРС обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах.

В учении приняли участие более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной техники, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фото: ЦВО