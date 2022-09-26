Синоптики рассказали, когда в Самарской области выпадет снег

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Если на последней неделе сентября будет дождливо и серо, то первые суббота и воскресенье самарцев порадуют. 1 и 2 октября будет до +15...16 градусов. На небе переменная облачность. Ночью +7...8 градусов.

Прекрасная погода продержится, судя по данным портала Gismeteo, до вторника, 11 октября. В этот период столбики термометров днём будут показывать +14...18 градусов. При этом солнце будет не редким гостем. Ночью, конечно, температуры уже очень осенние +5...+10 °C.

С 19 октября днём уже ожидают минусовые значения. К дождю присоединяется и небольшой снег. Температура пока так и будет колебаться от ноля до -2...3 °C. Потом - на понижение, пишет ГТРК Самара.