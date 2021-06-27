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Синоптики пообещали россиянам в начале июля жаркую погоду

27 июня 2021 17:12
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В Поволжье, по данным синоптиков, температура будет на семь-восемь градусов выше нормы.

Июль в России начнется с необычно теплой погоды. Самым теплым начало месяца будет в Якутии, Поволжье и на Урале, где температура будет на 4-8 градусов выше нормы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля. Очаги максимального тепла будут в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Якутии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Поволжье и на Урале температура будет на семь-восемь градусов выше нормы в начале июля, а в Якутии - на четыре-шесть градусов.

Метеоролог рассказал, что чуть ниже нормы температура будет в Красноярском крае 1 июля. "Только на западе Красноярского края температура будет ниже нормы на один градус. Лето, как и прогнозировали, будет теплым, а где-то очень или супертеплым", - отметил он.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: жара июль Синоптики

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