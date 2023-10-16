Синоптики объяснили "зеленую осень"

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«Зеленая осень» в октябре в Москве обусловлена теплой и солнечной погодой в сентябре, рассказал 16 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году сентябрь стал летним месяцем. Он был рекордно теплым и светлым, а обычно он облачный и прохладный, что приводит к разрушению быстрому хлорофилла в листьях. Это главные причины, почему в этом году такая зеленая осень», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что, как правило, в середине октября листья начинают желтеть и опадать. Например, береза или клен. Однако сейчас на этих деревьях еще сохраняется листва, пишут "Известия".