Синоптик Вильфанд:  бабье лето придёт в субъекты ПФО, на Урал и в Забайкалье

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В ближайшие дни в этих регионах прогнозируется аномальное тепло: средние показатели температуры там превысят норму на 6–8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет Лайф со ссылкой на ТАСС.

По словам синоптика, бабье лето придёт в субъекты Приволжского федерального округа, на Урал и в Забайкалье. Жителей ПФО погода порадует 14–18 градусами тепла.

"На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11–13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17 градусов. Аномалии составят плюс 7–8 градусов", — рассказал Вильфанд.

Фото: pxhere.com