Синоптик сообщил, когда в Центральной России и Черноземье наступит метеорологическая зима

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Метеорологическая зима наступит в центральной части России и Черноземье уже в начале следующей недели. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает ТАСС.

"В Центральной России и Черноземье скоро наступит метеорологическая зима. <...> Вторник станет рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15-го ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон - метеорологическая зима", - написал он в своем Telegram-канале.

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