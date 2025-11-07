Я нашел ошибку
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Памятный знак установлен на фасаде дома № 59 по улице Молодогвардейской – сейчас в этом здании располагается Самарский государственный колледж. 
Мемориальную доску, посвященную деятельности ТАСС в годы Великой Отечественной войны, установили в Самаре
На фитнес-фестивале установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке.
«Россия – спортивная держава»: состоялся массовый фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
«Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы»: коллектив и воспитанники «Орбиты» поделились впечатлениями от визита Президента
Участок протяженностью 8,2 км привели к нормативу на полгода раньше установленного госконтрактом срока.
В Сергиевском районе досрочно завершили ремонт трассы до села Кандабулак
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома
61% самарцев заявили об отсутствии любых страхов, связанных с работой.
Самарцы рассказали о главных страхах, связанных с работой 
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома

7 ноября 2025 09:59
109
Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.

Сотрудники полиции  Самарской области продолжают приходить на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очередной случай со счастливым концом свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел умеют не только защищать закон и порядок, но и готовы прийти на помощь.

Во время несения службы, на 967 км автодороги М-5 "Урал" к  инспекторам ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Жигулевску лейтенанту полиции Станиславу Соловьеву и старшему лейтенанту полиции Денису Османову за помощью обратился местный житель.

Как вспоминают полицейские, из припаркованного автомобиля выбежал взволнованный водитель, который пояснил, что в салоне находится беременная супруга, у которой уже начались схватки. 

«Понимал, что роддом находится далеко, нужно проехать ещё 29 километров, а супруга может родить в любую минуту. На мою удачу на трассе несли службу сотрудники  ДПС. Увидев полицейских, остановился и попросил у них помощи», - комментирует местный житель. 

Сотрудники Госавтоинспекции  помогли мужчине пересадить женщину в служебный автомобиль. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть. Не теряя ни минуты, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, довезли женщину до роддома, где своевременно передали её медицинским работникам. После этого полицейские вернулись к месту несения службы.

Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.

«Хочу сказать огромное спасибо полицейским, которые помоги довезти мою беременную жену до перинатального центра. В одиночку я мог и не успеть. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, супруга благополучно родила сына в больнице, им оказана своевременная медицинская помощь», - комментирует житель Жигулёвска, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

