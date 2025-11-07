Схватки начились в машине: полицейские Жигулевска помогли женщине быстро добраться до роддома

109

Сотрудники полиции Самарской области продолжают приходить на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очередной случай со счастливым концом свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел умеют не только защищать закон и порядок, но и готовы прийти на помощь.

Во время несения службы, на 967 км автодороги М-5 "Урал" к инспекторам ДПС отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Жигулевску лейтенанту полиции Станиславу Соловьеву и старшему лейтенанту полиции Денису Османову за помощью обратился местный житель.

Как вспоминают полицейские, из припаркованного автомобиля выбежал взволнованный водитель, который пояснил, что в салоне находится беременная супруга, у которой уже начались схватки.

«Понимал, что роддом находится далеко, нужно проехать ещё 29 километров, а супруга может родить в любую минуту. На мою удачу на трассе несли службу сотрудники ДПС. Увидев полицейских, остановился и попросил у них помощи», - комментирует местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине пересадить женщину в служебный автомобиль. Полицейские сообщили о произошедшем в дежурную часть. Не теряя ни минуты, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, довезли женщину до роддома, где своевременно передали её медицинским работникам. После этого полицейские вернулись к месту несения службы.

Супруг роженицы, ставший отцом первенца, поблагодарил полицейских за их неравнодушие, оперативность и решительность в нестандартной ситуации.

«Хочу сказать огромное спасибо полицейским, которые помоги довезти мою беременную жену до перинатального центра. В одиночку я мог и не успеть. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, супруга благополучно родила сына в больнице, им оказана своевременная медицинская помощь», - комментирует житель Жигулёвска, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО