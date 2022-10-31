Школьников российских регионов приглашают к участию в онлайн-олимпиада «Безопасные качественные дороги»

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С 1 по 20 ноября на образовательной платформе Учи.ру пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные качественные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. К участию в олимпиаде приглашаются школьники 1 - 9 классов из всех российских регионов.

Мероприятие проводится в рамках информационной компании национального проекта «Безопасные качественные дороги». Организаторами мероприятия выступают Минтранс России, МВД России и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с Министерством Просвещения.

Олимпиада призвана повысить осведомленность детей в вопросах безопасности дорожного движения.

Организаторы уверены, что такой формат работы будет способствовать формированию у школьников знаний о правилах поведения на дорогах и вовлечению их в работу по пропаганде безопасности дорожного движения.

Онлайн-олимпиада представляет собой серию интерактивных обучающих и тестовых заданий, выполненных в понятном и интересном для детей школьного возраста формате.

Принять участие в олимпиаде могут все желающие школьники – ученики 1 - 9 классов общеобразовательных организаций. Приступить к выполнению заданий и узнать информацию об олимпиаде можно будет по ссылке dorogi.uchi.ru – она будет активна с 00.00 31 октября. Пройти тестовые задания можно в любой удобный день в период с 1 до 20 ноября включительно.

Госавтоинспекция приглашает всех школьников 1-9 классов и их педагогов принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде, проверить свои знания правил дорожного движения и присоединиться к работе по повышению безопасности на дорогах.