Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»

164

Самара присоединилась к всероссийскому проекту «Прошагай город» госкорпорации ВЭБ.РФ, организованному при поддержке администрации города. Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.



«Администрация города совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ подготовила несколько маршрутов для прохождения и создания цифровой карты нашего города. Принять участие в ее формировании могут все желающие: смотрите вокруг, фотографируйте, делайте короткие видео о самых красивых местах и локациях, и тогда о ваших любимых местах узнают не только самарцы, но и жители других городов, приезжающие к нам в гости», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



Все три маршрута прошли по центру города, стартовали и финишировали у летней сцены в Струковском саду. Маршрут «Запасная столица» прошел через площади Чапаева и Куйбышева, стелу «Солдаты Великой Победы», памятник Шостаковичу, Дом радио и Музей Модерна. Второй маршрут – «История Самары» – объединил Иверский женский монастырь, скульптуру «Дама с ракеткой», костел и площадку «Архитектурный колорит Самары». На маршруте «Культура Самары» можно было больше узнать о памятнике Петру Алабину, сквере Аксаковых, Литературном сквере, сквере Рязанова, Самарской филармонии и Детской картинной галерее.



Всего ученики школы № 12 нанесли на онлайн-карту интересные и полезные отзывы о порядка 15 туристических точках. В течение года жители, в том числе учащиеся других школ, будут дополнять карты новыми данными.



Предполагается, что в дальнейшем фотографиями и впечатлениями школьников смогут воспользоваться жители и гости Самары, в том числе при планировании своих экскурсионных и прогулочных пеших маршрутов.



На память об участии в проекте каждый участник получил в подарок памятные сувениры и фирменные шопперы ВЭБ.РФ.

Фото: администрация Самары