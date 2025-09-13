Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»

13 сентября 2025 19:17
164
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.

Самара присоединилась к всероссийскому проекту «Прошагай город» госкорпорации ВЭБ.РФ, организованному при поддержке администрации города. Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.

«Администрация города совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ подготовила несколько маршрутов для прохождения и создания цифровой карты нашего города. Принять участие в ее формировании могут все желающие: смотрите вокруг, фотографируйте, делайте короткие видео о самых красивых местах и локациях, и тогда о ваших любимых местах узнают не только самарцы, но и жители других городов, приезжающие к нам в гости», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева. 

Все три маршрута прошли по центру города, стартовали и финишировали у летней сцены в Струковском саду. Маршрут «Запасная столица» прошел через площади Чапаева и Куйбышева, стелу «Солдаты Великой Победы», памятник Шостаковичу, Дом радио и Музей Модерна. Второй маршрут – «История Самары» – объединил Иверский женский монастырь, скульптуру «Дама с ракеткой», костел и площадку «Архитектурный колорит Самары». На маршруте «Культура Самары» можно было больше узнать о памятнике Петру Алабину, сквере Аксаковых, Литературном сквере, сквере Рязанова, Самарской филармонии и Детской картинной галерее. 

Всего ученики школы № 12 нанесли на онлайн-карту интересные и полезные отзывы о порядка 15 туристических точках. В течение года жители, в том числе учащиеся других школ, будут дополнять карты новыми данными. 

Предполагается, что в дальнейшем фотографиями и впечатлениями школьников смогут воспользоваться жители и гости Самары, в том числе при планировании своих экскурсионных и прогулочных пеших маршрутов. 

На память об участии в проекте каждый участник получил в подарок памятные сувениры и фирменные шопперы ВЭБ.РФ.

 

Фото:   администрация Самары

Весь список