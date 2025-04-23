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Школьники Самары присоединились к генеральной уборке города. В рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», приуроченную к Году защитника Отечества, вместе с педагогами и родителями они приводят в порядок территории своих учреждений. В числе лидеров по уборке территорий на сегодняшний день общеобразовательная школа №77.



«В течение апреля свои территории приводят в порядок все школы и детские сады. Это большая, практически ежедневная работа, в которой задействованы и дети, и их родители, и педагоги. У каждого свой фронт работ и общая задача - сделать то место, где они учатся и работают, еще уютнее и красивее, - отметила руководитель департамента образования Ирина Коковина. - Субботники были, есть и, уверена, всегда будут важной частью трудового воспитания. Благодарю коллективы учреждений и юных жителей Самары за участие в общем деле. Завершим генеральную уборку дружным общегородским субботником 26 апреля».



Как рассказал директор школы №77 Александр Воронцов, за каждым классом закреплена своя территория школьного двора и свои виды работ. Старшеклассники, прежде всего, окапывают участки земли, подметают и загружают собранный в мешки мусор в контейнеры, младшие ученики занимаются сбором листвы и сухих веток, а педагоги и сотрудники – опиловкой деревьев и санитарной обрезкой кустарников. Отметим, что в тех школах, на зданиях которых размещены мемориальные доски, их моют и при необходимости освежают краску.



В общей сложности субботники на территории учреждений образования Самары объединили более 42 тысяч человек, на своих территориях их провели все самарские школы и детские сады. Суммарно они очистили более 1,8 млн квадратных метров территорий.

Фото: администрация Самары