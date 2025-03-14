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По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края.
Школьники региона - в числе победителей игры «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпиады ПФО  
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Школьники региона - в числе победителей игры «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпиады ПФО  

14 марта 2025 16:23
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По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края.

14 марта 2025 года в Перми – молодежной столице России – состоялось торжественное закрытие окружного этапа Х Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Более 180 самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья, ставшие лучшими по итогам муниципальных и региональных отборов, соревновались по 5 дисциплинам: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?» и «Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов». Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии. Участники «Робототехники» соревновались в конструировании и программировании роботов. В конкурсах «Управление и программирование беспилотными летательными аппаратами» ребятам необходимо было успешно выполнить полетное задание. Самой многочисленной по составу участников традиционно стала интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Игра состояла из 4 раундов, в каждом из которых более 80 юным знатокам предстояло ответить на 10 вопросов.

Также команды приняли участие в игре-викторине «Героические страницы Отечественной истории». Кроме соревновательной программы для ребят были организованы экскурсии и посещение Кунгурской ледяной пещеры.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: «Х Интеллектуальная Олимпиада была яркой и насыщенной мероприятиями. Позади испытания, в которых каждый участник проверил свои силы и приобрел опыт. Уверен, что для каждого это замечательное мероприятие принесло радость от общения с единомышленниками, новые открытия, захватывающие моменты, приятные знакомства и увлекательные события. Именно такие талантливые и целеустремленные ребята – будущее нашей страны».

Олег Машковцев поблагодарил Правительство Пермского края, всех организаторов и волонтеров за подготовку и проведение мероприятия.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители.

В «Робототехнике» первое место заняла команда из Республики Башкортостан, второе место у ребят из Республики Марий Эл, третье – у команды из Пензенской области. Также специальными призами за оригинальное решение награждены команды Республики Мордовии и Оренбургской области.

В решении изобретательских задач первое место у команды Пермского края, второе – у команды Саратовской области, третье – у Чувашской Республики.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Пермского края, на втором месте команда из Республики Татарстан, на третьем – ребята из Самарской области.

В конкурсе «Управление беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Республики Татарстан, второе место заняла команда Нижегородской области, третье – у Оренбургской области.

В конкурсе «Программирование беспилотными летательными аппаратами» первое место у команды Республики Башкортостан, второе – у команды Оренбургской области, третье – у Республики Марий Эл.

По итогам всех соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, второе место заняла сборная Оренбургской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Башкортостан.

Победители и призеры Олимпиады награждены фирменным кубком за победу команды и памятными подарками.

 

Фото:  пресс-служба ПФО

 

 

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