Школьники из Самарской области вошли в топ-30 мирового рейтинга в финале Чемпионата Мира по робототехнике MakeX

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В Китае завершились состязания международного финала чемпионата MakeX. Напомним, тема робототехнических соревнований в этом году – «Цифровой пионер» (Digital Pioneer). От других аналогичных соревнований концепцию MakeX отличает составление альянсов из команд-участниц. 275 команд соревновались в двух номинациях – «Explorer» и «Starter».

По итогам финала альянс команд учащихся образовательного центра «Южный город» Самарской области, принявший участие в номинации «Explorer», обошел 90% команд-участников, заняв 27 место в мировом рейтинге!

Наши ребята достигли лучшего результата среди всех российских команд в этом году и самого высокого результата за всю историю участия сборной России в чемпионатах мира MakeX. Поздравляем с этим достижением учащихся образовательного центра «Южный город»:

Петрунина Павла;

Круглова Максима;

Форманюка Игоря;

Панькова Андрея.

Гордимся нашими чемпионами и благодарим их тренера Потапова Юрия Александровича! Желаем новых успехов!