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Школьникам из Похвистнево рассказали о цене ложного вызова

9 февраля 2023 14:08
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Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным телефонам, а затем наблюдают, как работают специальные службы.

Телефон вызова спасателей и пожарных для принятия экстренных мер по спасению людей и имущества- это первый и самый важный телефон, который должен знать каждый человек. Вовремя набрав номер «101», вы можете спасти свою жизнь, жизнь ваших родных и близких.

Очень часто ложные вызовы пожарных происходят в случаях, когда человек принимает за пожар дым от огневых работ, пригоревшей пищи, разжигаемых костров или водяной пар, кажущийся на расстоянии задымлением. Пожарные оперативно приезжают на место вызова и не обнаруживают пожара. Но, в любом случае, лучше всегда вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и позволить даже небольшому возгоранию превратиться в пламя, уничтожающее всё на своём пути.

Среди таких вызовов, есть категория, относящаяся так же к ложным вызовам, но имеющая другой подтекст. Бывает, что этот самый важный номер становится инструментом для баловства. Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным телефонам, а затем наблюдают, как работают специальные службы.

Для того, чтобы подрастающее поколение понимало к каким последствиям может привести такого рода развлечение, сотрудники МЧС России проводят со школьниками беседы в образовательных учреждениях.

Так, накануне, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Похвистнево, Похвистневскому и Камышлинскому районам встретились с учениками нескольких школ. Сотрудники госпожнадзора провели с ребятами беседы о недопустимости ложных вызовов. Учащиеся узнали, что за заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или уголовная ответственность. Вызвав полицию, скорую помощь или пожарно-спасательные подразделения, не основываясь на существенных причинах, человек, если ему исполнилось шестнадцать лет, выплачивает штраф. Если же он не достиг шестнадцатилетнего возраста, дело передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей.

Штраф за такую "шутку" колеблется от тысячи до десятков тысяч рублей. В сумму штрафа входят не только стоимость за топливо и амортизацию пожарных автомобилей, но и ущерб от настоящего пожара, на который сотрудники МЧС не успели приехать вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению.

Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. 

"Мы проводим беседы с подростками на тему ответственности за ложные вызовы для того, чтобы они понимали к каким последствиям может привести такой неблаговидный поступок, и никогда бы не решились на подобные действия. Школьники должны знать, что из-за их баловства люди, нуждающиеся в срочной помощи, могут не получить ее своевременно", - отметил старший инспектор пожарного надзора Азат Сафиуллин.

В завершение встречи сотрудники Главного управления повторили с ребятами основные правила пожарной безопасности и вручили им памятки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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