«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 

В Самаре, на базе Поволжского государственного колледжа начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Иванча и начальник отдела организации раскрытия и расследования преступлений, в том числе, в сфере информационно—телекоммуникационных технологий подполковник полиции Светлана Лычева, в рамках Всероссийской акции МВД «Школа информационной безопасности», провели встречу со студентами, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.

Полковник полиции рассказал о распространённых схемах злоумышленников и рекомендовал ребятам не разглашать личные данные и коды из смс-сообщений незнакомым людям, не переходить по подозрительным ссылкам, не отвечать на неизвестные звонки, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию и всегда проверять полученную подозрительную информацию.

Светлана Лычева, в свою очередь, призвала юношей и девушек не соглашаться на «легкий заработок», предупредив ребят об уголовной ответственности за дропперство - участие в незаконных финансовых операциях и передачу за вознаграждение платежные средства третьим лицам для обналичивания преступных доходов.

В завершение мероприятия сотрудники полиции рекомендовали студентам поделиться полученной информацией с родными и знакомыми, а в случае столкновения с мошенническими действиями немедленно обращаться в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО