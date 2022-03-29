«Школа комьюнити-менеджмента» откроет свои двери для добровольцев Самарской области

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В Самарской области стартовал прием заявок на участие в обучающем проекте для волонтеров «Школа комьюнити-менеджмента». Участников научат создавать и продвигать молодые волонтерские сообщества.

Весь апрель обучающие мероприятия будут проходить в ссузах и вузах Самары и Самарской области с участием активистов и лидеров Волонтерских штабов на базе образовательных организаций. В формате интенсива для студентов раскроют содержание таких крупных блоков знаний, как тим-лидерство и комьюнити-менеджмент. Занятия будут вести опытные сотрудники Самарского Дома молодёжи.

Всего планируется обучить более 100 человек – студентов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, представителей некоммерческих организаций и общественных объединений, которые связали свою жизнь с добровольчеством.

Завершающим мероприятием проекта станет выездной обучающий лагерь-семинар, где лучшие 50 участников проекта посетят воркшопы и тренинги от спикеров и тренеров региона. Волонтёрам расскажут об эффективной коммуникации, социальном проектировании, креативном мышлении и тайм-менеджменте.

Подать заявку на участие можно до 8 апреля, для этого образовательным организациям Самары и Самарской области необходимо заполнить заявку на участие и отправить электронный вариант на почту info@samdm.ru.

Стать участниками Школы могут студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, студенческих организаций и объединений, за плечами которых уже есть опыт волонтерской деятельности.

Проект «Школа комьюнити-менеджмента» реализуется Самарским Домом молодежи в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.