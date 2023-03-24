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Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу

24 марта 2023 10:34
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Школа безопасности для пенсионеров Самарской области продолжает работу

В разных уголках региона пожилым людям рассказали, как обезопасить себя от злоумышленников.

На территории Самарской области проходит профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров», целями которого являются профилактика преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышение уровня правовой грамотности населения.

Так, в Самаре, Тольятти, Отрадном, Большеглушицком, Большечерниговском, Красноярском, Похвистневском, Пестравском и Челно-Вершинском районах сотрудники полиции вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД встретились с пожилыми людьми в центрах социального обслуживания населения. Полицейские привели конкретные примеры преступлений в отношении пенсионеров, отметив, что мошенники пытаются любыми способами войти в доверие к гражданам, чтобы присвоить их денежные сбережения. Основную ставку злоумышленники делают на доверчивость, эмоциональность пожилых граждан и неумение быстро реагировать в ситуации стресса. Присутствующим рассказали о важных правилах, которые помогут не стать жертвами мошенников: не переводить незнакомым людям деньги, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Общественники выразили надежду на то, что подобные профилактические беседы будут полезны пожилым гражданам, и призвали обязательно поделиться со своими соседями, родными и знакомыми полученной информацией.

А в Новокуйбышевске, Исаклинском, Кинель-Черкасском и Клявлинском районах полицейские и общественники провели профилактические беседы с прохожими. Организаторы обсудили с жителями различные модели поведения при общении с посторонними по телефону. Главное правило, которое должны знать все – при поступлении подозрительных звонков следует незамедлительно прервать разговор и не отвечать на поступающие вопросы, тем более, если незнакомцы стараются узнать данные банковских карт или под любым предлогом просят передать деньги.

В завершение всех мероприятий полицейские вручили пожилым людям информационные памятки с советами о том, как защититься от мошенников, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.

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