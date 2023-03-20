Школа безопасности для пенсионеров прошла в Сызрани

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Сызранские полицейские, общественники и студенты колледжа вышли на улицы города, чтобы рассказать гражданам пожилого возраста, как обезопасить себя от преступлений в сфере IT-технологий.

Сотрудники полиции Самарской области вместе с представителями общественных советов при территориальных ОВД продолжают проводить региональное профилактическое мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров», целью которого является профилактика преступлений с использованием IT-технологий в отношении граждан пожилого возраста и повышение уровня правовой грамотности населения.

Так, сотрудники различных служб и подразделений МУ МВД России «Сызранское» вместе с представителями общественного совета при Управлении и студентами медико-гуманитарного колледжа вышли на улицы города. В течение нескольких дней они проводили профилактические беседы с пенсионерами, рассказывая им о наиболее распространенных способах обмана, а также о предлогах, под которыми злоумышленники обращаются к пожилым людям. Полицейские вместе с общественниками и студентами призвали горожан соблюдать бдительность и осторожность, не переводить незнакомым людям деньги, не вступать в переписки или разговоры с неизвестными, которые просят денежные средства для урегулирования тех или иных вопросов, не выполнять их действия под диктовку, не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон.

Полицейские отметили, что цель мошенников – посеять сомнения и под всевозможными угрозами запретить общаться с родными, пока жертва не сделает перевод. Организаторы «Школы безопасности для пенсионеров» настоятельно просили запомнить, что ни полиция, ни банки никогда не просят граждан «помочь следствию и перевести деньги на резервные счета». Если подобный звонок поступил, следует положить трубку и незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции или по номеру «102».

В завершение мероприятия все граждане получили информационные памятки с советами о том, как защититься от киберпреступлений, и алгоритмом, куда обратиться, если пострадали от рук злоумышленников.