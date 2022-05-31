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«Школа безопасности – 2022»:  состоялись региональные соревнования учащихся Самарской области

31 мая 2022 18:59
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Ребята демонстрировали свои умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде и оказанию первой помощи пострадавшим.

В Самаре состоялись региональные соревнования учащихся Самарской области «Школа безопасности – 2022». Как и в прошлом году мероприятие прошло в парке имени Юрия Гагарина.

В состязаниях приняли участие 18 команд из разных городов и районов Самарской области. Ребята демонстрировали свои умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде и оказанию первой помощи пострадавшим.

Участники соревновались на различных дистанциях таких, как «Комбинированная пожарная эстафета», «Комплекс силовых упражнений», «Узлы», «Первая доврачебная помощь».

В Комбинированной пожарной эстафете спортсменам надо было решить разные задачи. На первом этапе участник обязан преодолеть буй, после чего второй участник должен как можно быстрее надеть боевую одежду пожарного и, схватив огнетушитель, добежать до третьего спортсмена. Третий участник преодолевает забор. На четвертого участника команды выпадает наиболее ответственная работа, приближенная к действиям на пожаре. Спортсмен подсоединяет пожарные рукава к разветвлению и прокладывает рукавную линию. При этом судьи обращают повышенное внимание на четкость подсоединений и правильность линий смыкания. Последний этап эстафеты представляет собой задание на непосредственное пожаротушение, где спортсмен мощной струей воды сбивает условное пламя.

- Опыт, полученный ребятами на соревнованиях «Школы безопасности», поможет развить в них качества, необходимые каждому человеку в жизни: умение работать в команде и преодолевать трудности, выносливость, решительность, мужество, умение действовать в экстремальных ситуациях, - отметил заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин.

По итогам соревнований победителями в старшей возрастной группе стали: 1 место - команда МБУ Лицей №6 из г.о. Тольятти, 2-е место заняла команда военно-патриотического клуба «Дельта» из с. Подстепки Ставропольского района и 3 место завоевали участники команды Центра спортивного туризма «Барс» из. г.о. Сызрань.

В младшей возрастной группе призовые места распределились следующим образом:

I место – команда школы безопасности «Барс» из г.о. Сызрань;

II место – команда «Барс-Спас» г.о. Сызрань;

III место у команды «Компас» из Большечерниговского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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