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Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области

23 апреля 2021 14:42
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Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 

Широкомасштабные рейдовые мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области традиционно проводят в предвыходные и выходные дни. 

Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 

Так, с 23 по 25 апреля, инспекторы дорожно-патрульной службы, сотрудники подразделений и руководители отделов ГИБДД на дорогах губернии особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий.

Как всегда, на особом контроле - выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 

 Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге! 

Соблюдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей, передает пресс-служба УГИБДД СО.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ГИБДД Мероприятия рейды

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