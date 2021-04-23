Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области

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Широкомасштабные рейдовые мероприятия сотрудники Госавтоинспекции Самарской области традиционно проводят в предвыходные и выходные дни.

Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Так, с 23 по 25 апреля, инспекторы дорожно-патрульной службы, сотрудники подразделений и руководители отделов ГИБДД на дорогах губернии особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий.

Как всегда, на особом контроле - выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге!

Соблюдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей, передает пресс-служба УГИБДД СО.

Фото из открытых источников