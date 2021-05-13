Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап.
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре водитель сбил велосипедиста
В Самаре водитель сбил велосипедиста
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре

13 мая 2021 12:26
116
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре

С 17 по 24 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная повышению безопасности, посвященная снижению скоростного режима в городах и районах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. 

Мероприятия, проводимые в странах - участниках ООН будут проведены под единой концепцией #ДорогиДляЖизни (#StreetForLife), направленной на
привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению
пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности. 

Учитывая высокую общественную значимость данной тематики, в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения, на территории Самарской области будут проведены общественно-массовые мероприятия и профилактические акции. 

Так, 17 мая запланировано проведение пресс-конференции на базе пресс-центра «Комсомольская правда в Самаре», главным спикером которой станет начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. Также, гостем при обсуждении вопросов безопасности дорожного движения на территории региона станет представитель общественного совета Анастасия Ходарева. 

В рамках проведения кампании #ДорогиДляЖизни (#StreetForLife), 20 мая 2021 года на набережной реки Волга (вблизи бассейна ЦСКА), жителям Самарской области будет предложено записать видеообращение к водителям транспортных средств, от которых зависит безопасность пешеходов на дорогах.

Совместно с ЮНАРМЕЙЦАМИ Самарской области, вблизи Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горкого (Загородный парк г.Самара) 21 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции обратятся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными к пешим участникам дорожного движения!

 

Теги: ГИБДД дорожное движение Неделя безопасности

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти житель Оренбурга задержан с поддельными правами
07 мая 2021, 12:15
В Тольятти житель Оренбурга задержан с поддельными правами
Водитель пояснил сотрудникам полиции, что приобрел документ в сети Интернет. Происшествия
586
На ряде дорог в Самаре ограничат движение транспорта перед Днем Победы
01 мая 2021, 10:42
На ряде дорог в Самаре ограничат движение транспорта перед Днем Победы
Распоряжение не касается спецмашин  (полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Транспорт
934
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение
01 мая 2021, 10:14
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение
Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут.  Транспорт
853
В центре внимания
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
13 мая 2021  10:29
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
Экономика
134
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
752
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
558
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
497
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
403
Весь список