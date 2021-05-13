Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре

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С 17 по 24 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная повышению безопасности, посвященная снижению скоростного режима в городах и районах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия, проводимые в странах - участниках ООН будут проведены под единой концепцией #ДорогиДляЖизни (#StreetForLife), направленной на

привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению

пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

Учитывая высокую общественную значимость данной тематики, в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения, на территории Самарской области будут проведены общественно-массовые мероприятия и профилактические акции.

Так, 17 мая запланировано проведение пресс-конференции на базе пресс-центра «Комсомольская правда в Самаре», главным спикером которой станет начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. Также, гостем при обсуждении вопросов безопасности дорожного движения на территории региона станет представитель общественного совета Анастасия Ходарева.

В рамках проведения кампании #ДорогиДляЖизни (#StreetForLife), 20 мая 2021 года на набережной реки Волга (вблизи бассейна ЦСКА), жителям Самарской области будет предложено записать видеообращение к водителям транспортных средств, от которых зависит безопасность пешеходов на дорогах.

Совместно с ЮНАРМЕЙЦАМИ Самарской области, вблизи Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горкого (Загородный парк г.Самара) 21 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции обратятся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными к пешим участникам дорожного движения!