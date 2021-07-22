Шенталинский район ждет закупка медтехники и новые дороги

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21 июля, в среду, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района Шенталинский. В совещании в режиме ВКС приняли участие члены Правительства Самарской области, представители депутатского корпуса, руководство муниципалитета, представители общественных организаций, бизнес-сообщества, активные жители.

«Сегодня мы должны дать честную оценку сложившейся ситуации по развитию района, тому, как реализуется стратегия развития, которую в 2018 году мы принимали вместе с жителями Шенталинского района», — отметил Губернатор, открывая совещание.

Глава региона призвал проанализировать трудности, которые возникают в ходе реализации стратегии и нацпроектов, а также рассмотреть наиболее актуальные для жителей проблемы, которые пока не решены.

О промежуточных итогах реализации стратегии рассказал глава муниципального района Александр Лемаев. Руководитель муниципального образования доложил, что в районе активно реализуются национальные проекты: ведется ремонт дорог и социальных объектов, благоустраиваются дворы и общественные пространства, появляются новые спортивные и детские площадки, строятся ФАПы, становятся «бережливыми» поликлиники, модернизируется инженерная инфраструктура, в общеобразовательных учреждениях открываются «Точки роста».

Важным событием для жителей районного центра Шентала стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса и стадиона «Кодр». Объект введен в текущем году и пользуется большой популярностью у молодежи и представителей старшего поколения.

В Шенталинском районе активно ремонтируются автомобильные дороги местного и регионального значения. Так, практически завершен ремонт дороги Урал-Исаклы-Шентала, ведутся работы на школьном маршруте Клявлино-Шентала. Но с повышением качества отремонтированных дорог увеличивается и скоростной режим. Обеспокоенность этим вопросом выразили жители района. Губернатор поставил задачу специалистам регионального министерства транспорта и автомобильных дорог уделить особое внимание вопросам безопасности, созданию ограждений и тротуаров.

На отсутствие культурно-оздоровительного центра с бассейном пожаловалась Регина Галимова. В 2005 году было начато строительство районного центра культуры, но в 2009 году работы были приостановлены, и объект заморожен. Губернатор дал поручение региональному министерству строительства приступить к проектированию объектов. На каком из зданий сосредоточить усилия в первую очередь, Глава региона попросил определить самих жителей. Жители проголосовали за бассейн. Его и решили возводить в первоочередном порядке.

О важности подобного объекта инфраструктуры сказал депутат Государственной Думы Виктор Казаков: «Шенталинский район – единственный на сегодняшний день, где нет бассейна. И я рад тому, что этот застарелый вопрос получил конкретное решение».

Депутат также поблагодарил за проведение встреч в таком формате: «Подобные встречи с жителями прошли уже во многих районах, и должен сказать, что все вопросы, которые поднимаются и жителями, и руководителями различных уровней, решаются на месте, и впоследствии эти решения неукоснительно выполняются. Я много бываю в Шентале и хочу отметить большую разницу с тем, что было ранее. Построены хорошие дороги, современный спортивный центр и многое другое, что необходимо для комфортной жизни шенталинцев».

Одним из важнейших вопросов, чувствительных для жителей района, является снижение естественного прироста населения. Главными причинами смертности стали коронавирусная инфекция и сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян, в текущем году в районе отмечается снижение заболеваемости, что напрямую связано с высокими темпами вакцинации. На сегодняшний день в районе план по вакцинации выполнен на 88%.

Губернатор поблагодарил главу района, руководителей предприятий, депутатский корпус за активную работу с людьми, но отметил, что и впредь нужно держать взятый темп.

Глава регионального минздрава доложил, что в этом году в районе планируется закупка новой техники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. ЦРБ Шенталинского района получит 23 единицы современного оборудования. Кроме того, в распоряжение больницы поступит 2 единицы автотранспорта, запланировано возведение ФАПа в деревне Костюнькино. Армен Бенян также проинформировал о поступившем обращении от жителей района о строительстве ФАПа в селе Аксаково, где проживает 220 жителей.

«Если не получим федеральную поддержку, поддержим из регионального бюджета, но в план на следующий год возведение ФАПа в этом населенном пункте включаем», — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Вопрос о ремонте ДК в селе Денискино Главе региона задал житель села Акдяс Хайруллин. Дом культуры пользуется популярностью у сельчан: в нем действует более 10 клубных формирований, 1 коллектив имеет звание «народный» — это народный татарский фольклорный ансамбль «Чулпан», работает детский танцевальный ансамбль «Мизгель» и драматический кружок. Однако есть проблема – протекает крыша. И в целом ДК, построенный более 30 лет назад, требует капитального ремонта.

Пути решения проблемы наметили уже в ходе совещания. Заместитель министра культуры Ирина Калягина доложила Губернатору о том, что 17 июля в ведомство поступило положительное заключение на проведение капремонта этого ДК. Заявка на включение дома культуры в нацпроект будет направлена в федеральное министерство. При положительном решении капремонт ДК будет проведен в 2023 году. Однако уже в ближайшее время за счет муниципальных средств будут проведены первоочередные работы по ремонту кровли.

Большое внимание участники встречи посвятили проблеме убыли населения и оттока молодежи. В стратегии развития района заявлена цель улучшить демографическую ситуацию за счет создания крепких многодетных семей. Однако решить этот вопрос очень сложно, если не заниматься закреплением молодежи на малой Родине. Пока этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Так, из 43 выпускников этого года 9 уезжают учиться в вузы за пределы Самарской области, остальные планируют продолжить учебу в столице региона. Губернатор поручил разобраться в том, по каким специальностям планируют продолжить обучение ребята в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. «Этот анализ необходим нам для возможного принятия решений по открытию новых направлений обучения по востребованным специальностям, которые возможно есть в других регионах, но нет у нас», — отметил Губернатор.

Также Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководства района на необходимости индивидуальной работы с ребятами, которые заканчивают школы. «Отток молодежи, снижение численности населения – это главный вызов, с которым сталкивается район. А значит, первостепенное внимание этой проблеме должна уделять муниципальная команда. У вас всего 43 выпускника, есть возможность поговорить с каждым, с их родителями, обсудить индивидуальную траекторию дальнейшего обучения. Рассказать про будущее района, про стратегию его развития, про те изменения, которые уже произошли, и о том, что будет через три года, через пять лет, когда ребята закончат вуз. Используйте эту возможность для того, чтобы ребята оставались в регионе и возвращались в район! Пока я этой работы не вижу», — подчеркнул Губернатор.

Подводя итоги совещания, Губернатор подчеркнул, что руководству района совместно с жителями необходимо еще раз проанализировать, как реализуется стратегия, и внести в документ необходимые коррективы. «На мой взгляд, определенная корректировка стратегии нужна. Нужно посоветоваться с людьми, детально проанализировать все успехи и неуспехи по реализации стратегии, а также то, какой есть запрос сегодня в обществе, — резюмировал Дмитрий Азаров. – По тем проблемам, которые были обозначены сегодня, мы обязательно найдем решения. По многим вопросам поручения я уже дал, по остальным мы определили сроки либо достижения результата, либо проработки и дополнительных предложений».