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Шеф-повар рассказал, как правильно пожарить картофель

25 июня 2022 20:22
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"Частой ошибкой является использование неподходящего сорта".

Шеф-повар Антон Прокофьев рассказал «Известиям» о правилах и секретах жарки картофеля, а также предостерег от частых ошибок в ходе приготовления блюда.

«Частой ошибкой является использование неподходящего сорта. Низкокрахмалистые сорта идеально подойдут для жарки, но для пюре нужны высококрахмалистые. Как правило, в магазинах продается что-то усредненное, например гала — неплохая и там и там», — пояснил шеф-повар.

Еще одна ошибка -  добавление в сковородку слишком большого количества картофеля: так он будет тушиться, а не жариться.

«Ее надо именно жарить. Это значит, что сковородка должна быть горячей, в ней должно быть достаточное количество растительного масла для жарки. И картофеля не должно быть много, он должен именно жариться, а не тушиться, что у нас произойдет, если мы просто завалим горой картофель», — предостерег Прокофьев.

Также он подчеркнул, что картофель не стоит часто перемешивать и подвергать слишком травматичному воздействию. Кроме того, эксперт посоветовал солить картошку в начале жарки.

Вместе с тем Прокофьев порекомендовал обжаривать лук отдельно, добавляя его к готовому картофелю, чтобы сохранить все ароматы.

 

Фото:   pxhere

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