Шеф-повар из Самары будет бороться за звание лучшего шеф-повара года

В конце декабря на Пятнице выберут лучшего шеф-повара 2025 года в кулинарном марафоне «Русский шеф».

100 лучших поваров страны проведут 24 часа у плиты без перерыва на сон и еду. Среди участников оказался 32-летний шеф-повар Ян Сорока из Самары. Ян специализируется на европейской, смешанной и авторской кухнях. Мужчина пришел в проект, чтобы доказать свой профессионализм и сделать так, чтобы его жена и трое детей гордились им. Ян мечтает о стажировке и работе в ресторанах высокого уровня, а выигрыш планирует потратить на семью и дальнейшее обучение.

Трансляция марафона «Русский шеф» пройдет на Пятнице 24 декабря с 11:30 до 23:30. Победитель получит 5 миллионов рублей.

Ведущий — Константин Ивлев.

Константин Ивлев: «Главное — сохранять хладнокровие и готовить задуманное. В нашем 24-часовом марафоне губит повара не сложная задача, его подводит тело — стресс и переживания сказываются на всём организме. Это лишний раз доказывает, что повар — это не просто человек у плиты. Это осознанная профессия, настоящее искусство. Нужно качать не только «библиотеку вкуса» в голове, но и свое тело, чтобы долго оставаться «в седле». За эти 24 часа мы хотим выбрать шефа, который станет олицетворением профессии, за которым пойдет молодежь, веря, что можно достичь недосягаемого».

Проект «Русский шеф» произведен собственным продакшеном телеканала Пятница — Студией Пятница.