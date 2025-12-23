Я нашел ошибку
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Шеф-повар из Самары будет бороться за звание лучшего шеф-повара года

146
Шеф-повар из Самары будет бороться за звание лучшего шеф-повара года

В конце декабря на Пятнице выберут лучшего шеф-повара 2025 года в кулинарном марафоне «Русский шеф».

100 лучших поваров страны проведут 24 часа у плиты без перерыва на сон и еду. Среди участников оказался 32-летний шеф-повар Ян Сорока из Самары. Ян  специализируется на европейской, смешанной и авторской кухнях. Мужчина пришел в проект, чтобы доказать свой профессионализм и сделать так, чтобы его жена и трое детей гордились им. Ян мечтает о стажировке и работе в ресторанах высокого уровня, а выигрыш планирует потратить на семью и дальнейшее обучение.

Трансляция марафона «Русский шеф» пройдет на Пятнице 24 декабря  с 11:30 до 23:30. Победитель получит 5 миллионов рублей. 

Ведущий — Константин Ивлев. 

Константин Ивлев: «Главное — сохранять хладнокровие и готовить задуманное. В нашем 24-часовом марафоне губит повара не сложная задача, его подводит тело — стресс и переживания сказываются на всём организме. Это лишний раз доказывает, что повар — это не просто человек у плиты. Это осознанная профессия, настоящее искусство. Нужно качать не только «библиотеку вкуса» в голове, но и свое тело, чтобы долго оставаться «в седле». За эти 24 часа мы хотим выбрать шефа, который станет олицетворением профессии, за которым пойдет молодежь, веря, что можно достичь недосягаемого».

Проект «Русский шеф» произведен собственным продакшеном телеканала Пятница — Студией Пятница.

в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список