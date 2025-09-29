Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре

108

Фондом Росконгресс и правительством Самарской области в рамках подготовки к проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября в Самаре, разработана архитектура культурной программы мероприятий.

Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов: музеи, галереи и выставочные центры, представленные в Самаре и Тольятти. А также 12 мероприятий театрально-концертного формата по 4 тематическим направлениям: «Русская классика», «Актуальное искусство», «Детство в культуре и искусстве» и «Наша Победа».

Подготовка к проведению Форума в Самаре активно продолжается во всех направлениях региональной работы. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре.

«Крупные мероприятия, подобные форуму „Россия – спортивная держава“, оказывают существенное влияние на развитие региона принимающей стороны. Уже сейчас мы можем видеть результаты подготовки к проведению Форума в Самарской области. Важно отметить, что такие события всегда оставляют долгосрочное наследие, которое в будущем продолжает работать на благо жителей и гостей региона», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

До конца года в регионе планируется ввод в эксплуатацию 100 новых спортивных объектов, среди которых: фиджитал-центр, физкультурно-оздоровительные комплексы и объекты, для создания которых применяются модульные технологии строительства.

В рамках подготовки региона к приему РСД-2025 на 850 объектах в Самарской области ведутся работы по благоустройству территории и общественных пространств, более чем на 300 объектах работы уже завершены.

Сформированы 77 гостевых маршрутов, которые соединят международный аэропорт Курумоч им. Сергея Королева и железнодорожный вокзал Самары с ключевыми спортивными объектами, культурными площадками и гостиничными комплексами.

На период РСД в регионе предусмотрена работа диспетчерского центра для управления муниципальным транспортом и планируется задействовать около 250 транспортных средств.

К проведению XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» активно ведется работа с волонтерами. Подано почти 4000 заявок на участие волонтеров. Далее кандидатов ждут собеседования и обучение.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина при поддержке Правительства России. Ожидается участие более 3000 делегатов. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

До 24 октября 2025 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

в разделе «СМИ».

Фото: пресс-служба правительства СО