«Сестра таланта»: СОУНБ приглашает молодых авторов к участию в конкурсе короткого рассказа

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) объявляет новый, уже XI по счету, Международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений. Оно также является замечательной отправной точкой для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.
Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам. Основных номинаций, определенных в прямом соответствии с возрастными группами конкурсантов, предусмотрено три:
1) от 12 до 17 лет;
2) от 18 до 24 лет;
3) от 25 до 30 лет.
Каждой из трех групп будут выделены призовые места первой, второй и третьей степеней. Впрочем, не исключаем, что уже на этапе оценивания работ будут учреждены дополнительные номинации.
Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.
Прием заявок на участие в «Сестре таланта» осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru, сообщает пресс-служба СОУНБ.
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Фото: пресс-служба СОУНБ