Я нашел ошибку
Главные новости:
Он получил перелом голеностопа.
Мэр Каменск-Шахтинска поскользнулся у здания администрации и сломал ногу
Дополнительно она попросила назначить подсудимой штраф в размере 800 тысяч рублей.
Прокурор запросила для Треповой 28 лет лишения свободы по делу о теракте в кафе
На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по части объектов, оснащенных приборами учета.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки
Об этом стало известно на совещании по подготовке к новому сельскохозяйственному сезону.
Самарские аграрии готовятся активно использовать в работе беспилотные авиационные системы
19 января на выставке “Россия” состоялось торжественное открытие «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта.
Стела в честь выдающейся спортсменки из Самары Марии Киселёвой появилась на «Аллее славы» на Выставке “Россия”
Как пояснила проводница, к ней обратились пассажиры и сообщили о гуляющем коте.
Во время стоянки в Кирове проводница поезда выбросила из вагона кота
В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
Прекращено движение всех транспортных средств на участках дорог региона
Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам.
«Сестра таланта»: СОУНБ приглашает молодых авторов к участию в конкурсе короткого рассказа
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.31
EUR 96.59
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Сестра таланта»: СОУНБ приглашает молодых авторов к участию в конкурсе короткого рассказа

19 января 2024 16:11
183
Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам.

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) объявляет новый, уже XI по счету, Международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта». Состязание призвано способствовать популяризации творчества русскоязычных авторов вне зависимости от страны проживания и тематики произведений. Оно также является замечательной отправной точкой для тех, кто только начинает писательскую карьеру и готов заявить о себе на большую аудиторию.

Отправить свой рассказ могут как отдельные начинающие прозаики в возрасте от 12 до 30 лет, так и целые семьи без каких-либо возрастных требований к соавторам. Основных номинаций, определенных в прямом соответствии с возрастными группами конкурсантов, предусмотрено три:

1) от 12 до 17 лет;

2) от 18 до 24 лет;

3) от 25 до 30 лет.

Каждой из трех групп будут выделены призовые места первой, второй и третьей степеней. Впрочем, не исключаем, что уже на этапе оценивания работ будут учреждены дополнительные номинации.

Сочинения призеров и лауреатов конкурса будут опубликованы в сборнике его лучших рассказов и рекомендованы к размещению в различных российских изданиях. В течение состязания также предполагается проведение литературных мастер-классов от профессиональных писателей, которые помогут молодым литераторам отточить свое мастерство.

Прием заявок на участие в «Сестре таланта» осуществляется до 1 марта 2024 года по адресу электронной почты: sestra_talanta2024@mail.ru, сообщает пресс-служба СОУНБ.

12+

 

Фото:    пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по части объектов, оснащенных приборами учета.
19 января 2024, 17:26
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает организациям региона о необходимости проверки работоспособности приборов учета и их поверки
На сегодняшний день энергетики не могут принять показания по части объектов, оснащенных приборами учета. ЖКХ
150
19 января на выставке “Россия” состоялось торжественное открытие «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта.
19 января 2024, 16:51
Стела в честь выдающейся спортсменки из Самары Марии Киселёвой появилась на «Аллее славы» на Выставке “Россия”
19 января на выставке “Россия” состоялось торжественное открытие «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта. Общество
134
Дом на ул. Черемшанской был одним из самых капиталоемких проблемных объектов, долгое время не удавалось найти инвестора для завершения его строительства.
19 января 2024, 15:34
В Самаре дольщики многострадального дома «Гороса» получили ключи от квартир 
Дом на ул. Черемшанской был одним из самых капиталоемких проблемных объектов, долгое время не удавалось найти инвестора для завершения его строительства. Общество
325
В центре внимания
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
264
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
321
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
280
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
487
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
625
Весь список