Сервисы Службы судебных приставов теперь доступны на региональном портале госуслуг

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На региональном портале госуслуг gosuslugi.samregion.ru в режиме онлайн стал доступен суперсервис «Цифровое исполнительное производство» Управления федеральной службы судебных приставов России (УФССП). Цифровизация сервисов ведется в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Теперь любой пользователь, имеющий учетную запись на Госуслугах, может получать информацию о наличии исполнительного производства, о ходе исполнительного производства, подать заявление, ходатайство, объяснение, отвод или жалобу в порядке подчиненности по исполнительному производству, а также получать уведомления от УФССП в личный кабинет. Для этого необходимо на главной странице портала зайти в раздел «Каталог сервисов» и выбрать сервис «Судебные приставы». Кроме того, в разделе FAQ можно получить ответы на часто задаваемые вопросы в части исполнительного производства от службы судебных приставов.

Сервис «Ход исполнительного производства» уже признан самым скоростным и одним из самых популярных на портале Госуслуги: за сутки на этот сервис поступает более 75 тыс. запросов.

– Сервис «Ход исполнительного производства» является самым быстрым на портале Госуслуг – более 90% запросов исполняется за 3 секунды, – пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Огуряев.

Новый цифровой сервис от УФССП позволяет вовремя получать уведомления обо всех деталях дела, а также его результаты, своевременно оплачивать долг, избегая штрафов за просрочку, но главное – электронный сервис позволяет избавиться от бумажных документов.

Фото: соцсети