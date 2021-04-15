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Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре

15 апреля 2021 11:34
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Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре

Сервис аренды электросамокатов Urent («Юрент») с 13 апреля заработал в Самаре. Жителям  и гостям города до конца сезона будут доступны для аренды 1500 электросамокатов сервиса. Urent планирует стать одним из крупнейших сервисов поминутной аренды электросамокатов в регионе.

Стоимость аренды самоката составит 4 рубля за минуту + 30 рублей за активацию самоката с каждой поездкой. Арендовать самокат можно в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси Ситимобил. Пользователь может взять в аренду до 5 самокатов с 1 аккаунта – для себя, друзей и членов семьи. 

Взять самокат можно пока только на набережной, а оставить в центре города — места для парковки есть в границах улицы Агибалова и у станции метро «Российская». Вскоре электросамокаты станут доступны во всем городе

Эксклюзивный представитель и оператор Urent в Самаре и Самарской области Максим Максимов:

«Мы рады быть партнерами бренда Urent и запускать в Самаре новый вид транспорта – электросамокаты. Самара – город с огромным туристическим потенциалом, и электросамокаты несомненно придутся по вкусу как туристам, так и жителям города»

Андрей Колесник, основатель Urent: 

«Мы видим растущий спрос на электросамокаты во всех регионах, где мы уже работаем. Отчасти этому способствует недавняя пандемия коронавируса и желание людей продолжать соблюдать социальную дистанцию. В Самаре много прогулочных зон, красивых и удобных набережных, где можно кататься на самокатах ради удовольствия. Кроме того, на них удобно передвигаться от станций метро вглубь спальных районов. Уверен, что для жителей города и туристов электросамокаты станут удобным и безопасным способом для передвижения и прогулок»

 

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