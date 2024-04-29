В ПФО спрос на ветеринаров за год вырос на 37%

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Весной профессиональное сообщество отмечает Всемирный день ветеринарного врача. Специально к дате Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для специалистов в сфере ветеринарии, и выяснила, как изменился спрос и зарплаты в этой области.

Работодательский спрос растёт

С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей. За 1 квартал этого года компании разместили более 3,4 тыс. вакансий для ветеринаров. По сравнению с прошлым годом число новых вакансий для этих специалистов выросло на 31% в целом по стране.

Наиболее выраженная потребность в ветеринарах, судя по количеству вакансий, в этом году наблюдается у компаний из Центрального ФО (34% или каждая третья вакансия в ветеринарной сфере), в Приволжском ФО (19% или каждая пятая вакансия), а также в Сибирском и Уральском ФО (по 13%). При этом год к году сильнее всего количество новых вакансий для ветеринаров выросло в регионах УрФО (+71%), а также в Петербурге (+40%) и в Поволжье (+37%).

Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.

Доля Прирост год к году Северо-Кавказский ФО 2% -16% Дальневосточный ФО 3% +27% Северо-Западный ФО без СПб 6% -3% Южный ФО 11% +17% Уральский ФО 13% +71% Сибирский ФО 13% +32% Приволжский ФО 19% +37% Центральный ФО без Мск 34% +14% Санкт-Петербург 8% +40% Москва 22% +14%

Легко ли найти работу ветеринарным врачом

Проблема дефицита кадров затронула и ветеринарную сферу. Так, на фоне растущего спроса на ветеринарных врачей на одну вакансию в данной сфере сейчас приходится 3 резюме. Конкуренция среди соискателей в ветеринарной сфере почти отсутствует на Урале и Дальнем Востоке – здесь на одну вакансию приходится менее 2 резюме. В Поволжье на одну вакансию приходится порядка 2 резюме от ветеринаров. Подобные показатели, когда число резюме не превышает 4-5 на одну вакансию, с одной стороны, говорят о простоте поиска работы и трудоустройства для соискателей по профессии ветеринарного врача. Но, с другой стороны, это показывает проблему нехватки кандидатов для работодателей.

Зарплаты и требования

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для ветеринарных врачей в начале этого года - 59 900 руб., что на 3 100 руб. больше, чем в начале 2023. На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80 000 руб.) и Дальнего Востока (75 000 руб.). При этом сильнее всего предлагаемый доход за год вырос у компаний Урала и Дальнего Востока (+12 500 руб.). В Поволжье зарплаты ветеринаров за год выросли почти на 4 тыс. до 53 700.

Q1 2023 Q1 2024 Прирост за год Северо-Кавказский ФО 50000 50000 0 ₽ Дальневосточный ФО 62500 75000 12 500 ₽ Северо-Западный ФО без СПб 47200 50000 2 800 ₽ Уральский ФО 47500 60000 12 500 ₽ Южный ФО 49900 53100 3 200 ₽ Сибирский ФО 50200 51700 1 500 ₽ Приволжский ФО 50000 53700 3 700 ₽ Центральный ФО без Мск 59100 60200 1 100 ₽ Санкт-Петербург 65300 69400 4 100 ₽ Москва 75100 80000 4 900 ₽

Среди основных требований к ветеринарным врачам, которые чаще всего встречаются в вакансиях, работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание вет.законодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и др.).