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В ПФО спрос на ветеринаров за год вырос на 37%

29 апреля 2024 11:14
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В ПФО спрос на ветеринаров за год вырос на 37%

Весной профессиональное сообщество отмечает Всемирный день ветеринарного врача. Специально к дате Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии для специалистов в сфере ветеринарии, и выяснила, как изменился спрос и зарплаты в этой области.

Работодательский спрос растёт

С начала 2024 года российские работодатели демонстрируют рост спроса на ветеринарных врачей. За 1 квартал этого года компании разместили более 3,4 тыс. вакансий для ветеринаров. По сравнению с прошлым годом число новых вакансий для этих специалистов выросло на 31% в целом по стране.

Наиболее выраженная потребность в ветеринарах, судя по количеству вакансий, в этом году наблюдается у компаний из Центрального ФО (34% или каждая третья вакансия в ветеринарной сфере), в Приволжском ФО (19% или каждая пятая вакансия), а также в Сибирском и Уральском ФО (по 13%). При этом год к году сильнее всего количество новых вакансий для ветеринаров выросло в регионах УрФО (+71%), а также в Петербурге (+40%) и в Поволжье (+37%).

Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.

 

Доля

Прирост год к году

Северо-Кавказский ФО

2%

-16%

Дальневосточный ФО

3%

+27%

Северо-Западный ФО без СПб

6%

-3%

Южный ФО

11%

+17%

Уральский ФО

13%

+71%

Сибирский ФО

13%

+32%

Приволжский ФО

19%

+37%

Центральный ФО без Мск

34%

+14%
 

Санкт-Петербург

8%

+40%

Москва

22%

+14%

 

Легко ли найти работу ветеринарным врачом

Проблема дефицита кадров затронула и ветеринарную сферу. Так, на фоне растущего спроса на ветеринарных врачей на одну вакансию в данной сфере сейчас приходится 3 резюме. Конкуренция среди соискателей в ветеринарной сфере почти отсутствует на Урале и Дальнем Востоке – здесь на одну вакансию приходится менее 2 резюме. В Поволжье на одну вакансию приходится порядка 2 резюме от ветеринаров. Подобные показатели, когда число резюме не превышает 4-5 на одну вакансию, с одной стороны, говорят о простоте поиска работы и трудоустройства для соискателей по профессии ветеринарного врача. Но, с другой стороны, это показывает проблему нехватки кандидатов для работодателей.

Зарплаты и требования

Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для ветеринарных врачей в начале этого года - 59 900 руб., что на 3 100 руб. больше, чем в начале 2023. На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80 000 руб.) и Дальнего Востока (75 000 руб.). При этом сильнее всего предлагаемый доход за год вырос у компаний Урала и Дальнего Востока (+12 500 руб.). В Поволжье зарплаты ветеринаров за год выросли почти на 4 тыс. до 53 700.

 

Q1 2023

Q1 2024

Прирост за год

Северо-Кавказский ФО

50000

50000

0 ₽

Дальневосточный ФО

62500

75000

12 500 ₽

Северо-Западный ФО без СПб

47200

50000

2 800 ₽

Уральский ФО

47500

60000

12 500 ₽

Южный ФО

49900

53100

3 200 ₽

Сибирский ФО

50200

51700

1 500 ₽

Приволжский ФО

50000

53700

3 700 ₽

Центральный ФО без Мск

59100

60200

1 100 ₽
 

Санкт-Петербург

65300

69400

4 100 ₽

Москва

75100

80000

4 900 ₽

Среди основных требований к ветеринарным врачам, которые чаще всего встречаются в вакансиях, работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание вет.законодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки (умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров и др.).

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