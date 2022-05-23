Сергей Кириенко: «У Самарской области есть чему поучиться»

49

В понедельник, 23 мая, в Самару с рабочим визитом прибыл Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Здесь он принимает участие в церемонии закрытия XXX юбилейного всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», которая в эти минуты проходит во Дворце спорта.

До начала церемонии Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России вместе с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым ознакомился с работой Фестивального городка и площадками «Российской студенческой весны», расположенными на самарской набережной, где пообщался с участниками и организаторами фестиваля.

Одной из площадок, на которой побывали гости, стал шатер «Россия – страна возможностей». Активисты воспользовались возможностью и поделились своими мыслями и новыми проектами. Представители «Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга» намерены создать единую систему по подготовке управленцев. Они предложили взять в разработку модель антикризисного управления - информационный блок для подготовки и обучения людей, которые будут способны быстро ориентироваться в любой ситуации.

Сергей Кириенко поддержал инициативу самарцев и предложил запустить проект на уровне региона. «Это очень хорошая идея. Может быть, Самара покажет пример, а мы попробуем в других регионах собирать такие сообщества. «Россия - страна возможностей» может привнести на Самарскую землю много полезных проектов. Но много чему есть поучиться и у Самарской земли – вы люди очень активные и опыт абсолютно уникальный», - подчеркнул он.

Первый замруководителя администрации Президента РФ отметил, что сама идея объединения на уровне региона участников различных проектов на платформе «Россия – страна возможностей» – очень правильная. За это он поблагодарил Главу региона Дмитрия Азарова.

Также Сергей Кириенко спросил у ребят, чем им запомнилась Студенческая весна в Самаре. Участники Студвесны среди открытий и преимуществ фестиваля этого года назвали масштаб мероприятий, большое количество локаций, «выход» Студвесны в город и красоту самой Самары.

Особое впечатление на участников произвело грандиозное открытие, которое состоялось на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Все делегации приветствовал 45-тысячный стадион, когда они выходили - это было круче, чем на Олимпиаде. Во всяком случае, встречали точно гораздо теплее», - отметил Дмитрий Азаров.

После прогулки по Фестивальному городку Сергей Кириенко провел встречу с лидерами региональных делегаций фестиваля. В обсуждении вопросов российского студенчества также приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Открывая встречу, Сергей Кириенко поблагодарил организаторов фестиваля - Павла Красноруцкого и Российский Союз Молодежи и Главу Самарской области Дмитрия Азарова.

«Для Самарской области делом чести было вернуть юбилейную студенческую весну на родную землю, в Самару, где все начиналось. Но удалось не только вернуть, но и выйти на совсем другой качественный уровень, - подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, отметив, что в этом есть историческая справедливость, что Студвесна вернулась на свою Родину. - Это стало настоящим праздником. На дни фестиваля Самара точно стала главной молодежной столицей нашей страны и не только нашей страны».

Сергей Кириенко признал, что самое большое открытие Студвесны в Самаре - то, что удалось сделать фестиваль абсолютно открытым, он «выплеснулся» в город и жил не только в закрытых помещениях, но и на замечательной набережной Самары.

«В условиях того, как быстро меняется сегодня мир, я абсолютно убежден, что таланты и творческие способности людей становятся главным конкурентным преимуществом стран. От того, насколько талантливы, способны нестандартно мыслить, креативны люди, зависит конкурентоспособность страны. Было время, когда конкурентоспособность страны определялась полезными ископаемыми и недрами, потом производственными мощностями и логистическими возможностями. А сейчас главным драйвером развития становится креативная индустрия, способность к нестандартному творческому мышлению», - сказал Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ выразил уверенность в том, что нужно создавать условия и поддерживать уникальный творческий потенциал, в котором заключается богатство России.

«Президент Владимир Владимирович Путин несколько раз повторял, что у нас в стране каждый человек талантлив, а задача государства – создать условия, чтобы каждый молодой человек мог как можно быстрее свой талант найти, попробовать, - подчеркнул Сергей Кириенко, заверив, что все проекты развития талантов и способностей молодежи будут продолжены. - Задача поддержать каждого гражданина, чтобы он смог найти себя. Это важнейшая инвестиция в будущее конкурентоспособности страны».

Особенно Сергей Кириенко отметил то, как в пространстве фестиваля были бережно представлены традиционные культуры народов нашей страны.

«Мы единственная страна, где в одном культурном пространстве соединены культура и традиции 196 народностей и этнических групп. Это наше невероятное богатство. И важно то, что на фестивале удалось это богатство представить и сохранить. Важно, что молодые ребята включают традиции в свое современное творчество, созвучное молодежи», - сказал Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ.

Дмитрий Азаров, говоря об итогах шести дней Студвесны, подчеркнул, что отдача от фестиваля колоссальная.

«Вы сами ощутили, какой молодой творческой энергией наполнена, напитана сегодня наша Самарская земля. Только конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, увидели замечательные представления талантливых артистов, которые сегодня учатся на медиков, на педагогов, инженеров. Это колоссальный драйв на улицах города. Мы действительно задумали и предложили, и спасибо, что Российский Союз Молодежи поддержал эту идею – чтобы как Волга выходит из берегов по весне, так и студвесна выплеснулась из помещения на улицы города. И мы получили молодежный творческий фестиваль. В орбиту студвесны были вовлечены практически все жители Самарской области», - сказал Глава Самарской области.

Все это было – не только для гостей фестиваля, но прежде всего – ради жителей Самарской области, чтобы они могли зарядиться этой энергией, увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой – люди.

«Главное богатство нашей страны – это творческие люди, интересные, разные. И я уверен, что то желание многих участников студвесны приехать к нам вновь - учиться, и работать, и вместе с нами обустраивать Россию здесь, на Самарской земле, это тоже колоссальное наследие фестиваля. И таких аспектов очень много. Я уверен, что и через годы будем чувствовать наследие фестиваля», - резюмировал Губернатор.

Фото: правительство СО