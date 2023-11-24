Сергей Кириенко объявил о начале приема заявок от юных просветителей на награду Знание.Премия

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Вчера, 23 ноября, в Москве члены Почетного жюри просветительской награды Знание.Премия провели очное заседание, чтобы выбрать лучших просветителей, просветительские проекты и компанию года. В этом году защита номинантов прошла в рамках Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ. По традиции в состав Почетного жюри премии вошли выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Имена лауреатов Знание.Премия станут известны на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.

280 заявок от Самарской области было подано на соискание главной просветительской премии страны — почти в три раза больше, чем в 2022 году. Самой популярной стала номинация «За просветительскую деятельность в школе».

Заседание Почетного жюри просветительской награды Общества «Знание» открыл Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он отметил стремительный рост престижа просветительской деятельности и статуса просветителя в обществе: «Опрос общественного мнения в октябре этого года показал, что 31% жителей России считают почётным и престижным участие в просветительской деятельности. Еще полгода назад этот показатель составлял 26%».

Сергей Кириенко рассказал о новой номинации «Иностранный просветитель года», на которую продолжается прием заявок: «Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность»,

— отметил Первый Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На звание лучшего иностранного просветителя уже претендуют соискатели из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Прием заявок на специальную номинацию продлится до 27 ноября. Позднее члены Почетного жюри дистанционно оценят видеовизитки участников шорт-листа номинации, который будет сформирован до конца декабря 2023 года.

Сергей Кириенко также анонсировал новую номинацию Знание.Премия «Юный просветитель года» — за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей от 12 до 17 лет. Сбор заявок стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года.

Он также поблагодарил членов Почетного жюри премии за участие в оценке номинантов. В 2023 году в состав Почетного жюри просветительской награды вошли: Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов, кинорежиссер, художественный руководитель Студии «РОК», президент международного кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Учитель, директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, а также руководители вузов, СМИ и другие авторитетные государственные и общественные деятели.

В очной защите просветительской деятельности перед членами Почетного жюри участвовали номинанты, вошедшие в шорт-лист Знание.Премия: 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России, а также 6 компаний. Номинанты были отобраны Экспертным советом Знание.Премия, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях. Всего в этом году на премию было подано более 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России, а конкурс на место в шорт-листе составил порядка 150 человек на место.

30 ноября стартует народное голосование в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей», в котором смогут принять участие жители всех субъектов РФ. Как и год назад, голосование пройдет с помощью мини-приложения в социальной сети ВКонтакте. Также голосованием среди детей и подростков будет определен победитель в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков “Выбор первых”», инициированной Движением Первых.

Имена лауреатов Знание.Премия – 2023 будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды, которая состоится в феврале 2024 года.

фото: пресс-служба Российского общества «Знание»