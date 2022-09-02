«Серебряные» волонтеры Самарской губернии соберутся в Приволжье на Межмуниципальный слет

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В Самарской области реализуется Региональная программа поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды Душой». Участниками программы стали более 2000 активистов и лидеров 81 отряда «серебряного» волонтерства региона.

6 сентября «серебряные» волонтеры из Самары и Чапаевска, а также Безенчукского, Красноармейского, Пестравского, Приволжского и Хворостянского районов соберутся в Приволжье на Межмуниципальный слет. Главная цель Слета: популяризация «серебряного» волонтерства среди граждан пожилого возраста в муниципальных образованиях Самарской области.

В Приволжье для представителей «серебряного» добровольчества организаторы подготовили насыщенную программу. Торжественное открытие Слета состоится с участием главы муниципального района Приволжский Евгения Николаевича Богомолова и Первого заместителя председателя Самарской Губернской Думы Марины Юрьевны Антимоновой. Для участников проведут сессию о реализации Федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Старшее поколение» в Самарской области, а также презентации Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» и отрядов-участников Слета. Кроме того, будут организованы образовательные тренинги в рамках Школы «серебряных» наставников.

Региональная программа поддержки «серебряного» добровольчества «Молоды Душой» реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО