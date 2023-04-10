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«Серебряные» волонтеры соберутся в Похвистневском районе

10 апреля 2023 15:57
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Пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров, в рамках которой будет проведена Спартакиада по настольным спортивны играм.

12 апреля 2023 года в Похвистневском районе на территории Дома культуры «Родник» пройдет Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров, в рамках которой будет проведена Спартакиада по настольным спортивны играм.

Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров и Спартакиада по настольным спортивным играм организованы СРМОО «Центр социальных проектов» совместно с ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа».

В мероприятии примут участие представители «серебряного» возраста из муниципальных районов Похвистневский, Камышлинский, Клявлинский, Искалинский, и городских округов Похвистнево и Самара.

Программа Межмуниципального слета «серебряных» волонтеров в м.р. Похвистневский будет состоять из тренинговой программы в рамках которой пройдет интерактивная игра «Серебряное волонтерство в регионе». Игра включает в себя блоки по основам социального проектирования, организации и проведения социально-значимых акций, информационному сопровождению мероприятий, а также блок по направлениям добровольчества.

Спортивно-оздоравливающий блок включит в себя спартакиаду по настольным спортивным играм: шаффлборд, джаколло, новус, корнхолл и бочча. «Серебряные» волонтеры пройдут соревнования в индивидуальном и командным зачёте. Победители, занявшие призовые места будут награждены ценными призами, кубками и медалями.

 

Фото:   пресс-служба «Центра социальных проектов»

Теги: Мероприятия

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