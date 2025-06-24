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«Серебряные» добровольцы встретятся на Межмуниципальном слете в Безенчуке

24 июня 2025 11:24
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«Серебряные» добровольцы встретятся на Межмуниципальном слете в Безенчуке

26 июня 2025 года в Безенчукском районе пройдет второй в этом году Межмуниципальный слет «серебряных» волонтеров Самарской области. В нем примут участие представители старшего поколения из Чапаевска и Самары, а также Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Пестравского и Хворостянского районов.

Программа Межмуниципального слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. В частности, будут презентованы актуальные мероприятия и проекты регионального движения отрядов «серебряного» добровольчества. Также участники в тренинговой форме пройдут теорию и практику по эффективной организации командной работы.

Кроме того, активисты «серебряного» возраста познакомятся с федеральным проектом Деменция.нет и пройдут профилактический интенсив. В финале всех ждет краеведческий блок программы в селе Екатериновке.

Организатором Слета выступает СРМОО «Центр социальных проектов» в рамках проекта Добро.Центр «Молоды душой» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Фото - СРМОО "Центр социальных проектов"

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