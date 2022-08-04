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«Серебряные» добровольцы Самарской губернии соберутся в Сызрани

4 августа 2022 11:29
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«Серебряные» добровольцы Самарской губернии соберутся в Сызрани

В Самарской области продолжается реализация проекта «Региональный центр «серебряного» добровольчества Самарской области». Участниками проекта стали активисты и лидеры 80 отрядов «серебряных» волонтеров региона.

9 августа «серебряные» волонтеры из Самары, Октябрьска, а также из Сызранского, Приволжского и Шигонского районов отправятся в Сызрань на Межмуниципальный слет. Главная цель Слета: популяризация «серебряного» волонтерства среди граждан пожилого возраста в муниципальных образованиях Самарской области.

Следует отметить, что в Самарской губернии состоялись уже три подобных Слета в Ставропольском, Безенчукском и Кинельском районах. Участниками стали более 200 неравнодушных добровольцев старшего возраста.

В Сызрани для представителей «серебряного» добровольчества организаторы подготовили насыщенную программу: торжественное открытие Слета с участием представителей администрации города и почетных гостей, презентация деятельности Регионального центра «серебряного» волонтерства «Молоды душой» Самарской области и образовательные тренинги. Для участников Слета проведут мастер-классы: «Сувенирная куколка в смешанных техниках», изготовление «Броши» и «Мыло-мочалка» в технике сухое и мокрое валяние» от АНО СКМ Студия «Машенькины куклы» и «Игрушки из полотенец или салфеток» (микрофибра) от ГКУ СО «КЦСОН Западного округа».

Кроме того, будет работать тематическая площадка ЗОЖ «Узнай свой профиль здоровья онлайн» от ГБУЗ СО «СОЦОЗМП» и представление сказка «Гуси-лебеди» от театра кукол ГКУ СО «КЦСОН Западного округа».

Завершится Слет «серебряных» волонтеров обзорной экскурсией по городу Сызрань для «серебряных» волонтеров – гостей города.

Проект «Региональный центр «серебряного» добровольчества Самарской области» реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Департамента по делам молодежи – Министерства образования и науки Самарской области и Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

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