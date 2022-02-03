Сенатор Российской Федерации Фарит Мухаметшин исполнил мечту мальчика с ограниченными возможностями здоровья

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2 февраля сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин поздравил с днем рождения юного жителя села Марьевка Пестравского района Самарской области Никиту Киреева и подарил ему ноутбук.

На нелегкую судьбу мальчика внимание сенатора обратили неравнодушные жители Пестравского района во время приема граждан, которые сенатор проводит регулярного. Никита воспитывается в не полной семье, живет с мамой и бабушкой, папа скончался в 2019 году. Мальчик с детства имеет нарушения опорно-двигательного аппарата и перенес несколько сложных операций.

В свой 13-ый день рождения Никита загадал в качестве подарка ноутбук, который необходим ему чтобы заниматься в школе и делать уроки. Фарит Мухаметшин исполнил его мечту.

Никита замечательный ребенок, очень активный, веселый и добрый. Помогает маме чистить снег, а иногда даже соседям. Любит рисовать и заниматься спортом. Отжимается 36 раз и катается на велосипеде, подумывает, чтобы попробовать встать на коньки.

Фарит Мухаметшин пожелал счастья и здоровья Никите и его семье и выразил надежду, что с помощью нового компьютера Никита достигнет значительных успехов в учебе.

Фото: правительство СО