Сенатор РФ Фарит Мухаметшин провел личный прием жителей Пестравского района Самарской области

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8 декабря 2021 г. сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин в рамках региональной недели в Совете Федерации провел в режиме видеоконференцсвязи личный прием жителей Пестравского района Самарской области, у которых накопились обращения по различным вопросам. К обсуждению проблем граждан подключился также Глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов.

Житель села Пестравки Николай Благороднов обратился к сенатору с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте футбольного поля в районном центре. В настоящее время в селе имеется приспособленная для занятий летними командными видами спорта площадка, которая представляет собой выровненный участок местности с металлическим ограждением и покрытием из естественной растительности. Однако данное спортивное сооружение морально устарело и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к объектам физической культуры и спорта. В районном центре в 2012 году была построена универсальная спортивная площадка, но её размеры позволяют заниматься только мини-футболом. Отсутствие обустроенного футбольного поля препятствует развитию футбола как вида спорта среди молодежи села Пестравка.

Татьяна Рябышева заострила внимание Фарита Мухаметшина на состоянии районного Дома культуры с. Пестравка. Здание построено в 1978 г. и срок эксплуатации здания составляет более 40 лет. Из-за длительной эксплуатации здание РДК пришло в ненадлежащее состояние: кровля повреждена и в настоящее время начался процесс разрушения несущих конструкций. Интерьер районного дома культуры морально устарел. В библиотеках косметического ремонта не проводилось с момента их открытия. Зрительный зал дома культуры требует оснащения современным световым и звуковым оборудованием, комфортабельными театральными креслами, оборудованием для кинопоказа. При этом, в районном доме культуры расположены детская музыкальная школа, детская библиотеки, спортивный зал, помещения для организации досуга и культурной и методической работы, дом молодежной организации – то есть, по функционалу это целый культурно-досуговый центр Пестравского района.

Хасымбек Самарбаев рассказал сенатору, что в с. Тяглое Озеро Пестравского района в результате страшного ураган было сильно повреждено здание, в котором располагается фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В небольшом селе проживает 566 человек, но большая часть жителей предпенсионного и пенсионного возраста, которым необходимо получение медицинской помощи в шаговой доступности, а также создание комфортных условий проживания и сохранение здоровья сельского населения. В связи с этим требуется строительство нового ФАПа в с. Тяглое Озеро.

Фарит Мухаметшин отметил особую социальную значимость всех вопросов, с которыми жители обратились в ходе дистанционного приема, и взял их на личный контроль. Сергей Ермолов в свою очередь подчеркнул, что Администрации Пестравского района известно об этих проблемах и уже предприняты конкретные меры по их решению –необходимая документация подготовлена и направлена в соответствующие органы Правительства Самарской области. Глава района попросил сенатора содействовать в принятии положительных решений.

Также по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко сенатор обсудил с представителями районной администрации вопросы создания доступных условий для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов. Руководитель комплексного центра социального обслуживания населения Пестровского района Ольга Лукасева поделилась с участниками встречи опытом работы в этом направлении и обратилась к сенатору с просьбой поддержать работу центра. Фарит Мухаметшин поблагодарил работников социальной службы за очень важный и тяжелый труд и взял их предложения в работу.

Фото: правительство СО