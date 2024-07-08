Семья транспортных полицейских Андрея и Екатерины Пшениных. Счастливы вместе

131

8 июля отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Сегодня мы расскажем о молодой семье транспортных полицейских Андрея и Екатерины Пшениных.

Андрей и Екатерина родились и выросли в обычных рабочих семьях в Самаре, проживали в одном районе, но учились в разных школах.

Андрей в полицию пришел не сразу. После окончания 9 классов школы он поступил и в результате успешно закончил Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева. Затем поступил на заочное отделение Самарского сельскохозяйственного института и был призван на военную службу, которую проходил в Президентском полку. После возвращения со службы Андрей год проработал на подшипниковом заводе. Именно в это время его сослуживец позвал на службу в самарскую транспортную полицию.

Так, в феврале 2019 года, Андрей стал полицейским отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Екатерина после окончания общеобразовательной школы с выбором будущей профессии определилась быстро. Поступила в Самарский юридический институт ФСИН России, чтобы по окончании работать в органах внутренних дел. И в октябре 2019 года Екатерина поступила на службу в отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции вышеуказанного линейного отдела полиции.

Во время стажировки по должности, Екатерина постигала азы службы с разными нарядам полиции. Однажды она заметила, что один из сотрудников больше остальных уделяет ей внимания. Да и ей он понравился. Андрей тоже был молодой сотрудник полиции, но по сравнению с Катей, уже более опытный. И поэтому стремился во всем помочь молодой девушке.

Самыми долгожданными стали новогодние праздничные дни 2020 года, когда Андрей и Екатерина стали выходить на службу парным нарядом. Всю смену быть вместе. Да ещё и Новый год. Время, когда каждый мечтает о чем-то новом и сказочном. Андрей постоянно старался чем-то угостить Екатерину. А потом и вне службы Андрей пригласил Екатерину погулять. И вдруг разлука на долгих 6 месяцев. Андрей был направлен в учебный центр.

После возвращения в родной город ребята поняли, что не могут друг без друга. В мае 2021 года Андрей официально сделал предложение Екатерине выйти за него замуж. И в августе влюбленные сыграли свадьбу. А 6 апреля 2022 года ребята стали молодыми родителями. У них родилась дочка Анечка.

В этом году у полицейской семьи произошло ещё одно важное событие. В преддверии Дня семьи, любви и верности Андрей и Екатерина стали родителями второй раз. 24 июня 2024 года в их счастливой семье появилась ещё одна лапочка-дочка – Лиза.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте