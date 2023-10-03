Семья Потаповых из Большеглушицкого района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»  в номинации «Золотая семья России»

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Семья Потаповых Александра Борисовича и Татьяны Михайловны из Большеглушицкого района Самарской области стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Супруги Потаповы вместе уже 46 лет, воспитали в любви двоих детей. У Александра Борисовича и Татьяны Михайловны свое дело, они - индивидуальные предприниматели.

Александр и Татьяна родились и выросли в городе Куйбышев. После окончания учебы переехали в село Большая Глушица на постоянное место жительство. Тогда Александр Борисович устроился на работу автослесарем в производственное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, Татьяна Михайловна - начальником ревизионного отдела в Большеглушицкое районное потребительское общество. Семья занималась выращиванием овощей и разведением пчел, свою продукцию реализовывали на рынке, после построили продуктовый магазин, который работает и сейчас.

В настоящее время семейным бизнесом занимается сын Михаил, а родители занялись волонтерской деятельностью. Татьяна Михайловна и Александр Борисович принимают активное участие в сборе средств, закупке продуктов питания и обмундирования для своих земляков, участников СВО.

На протяжении всей предпринимательской деятельности семья активно занимается благотворительностью, организовывает к праздникам продуктовые и сладкие наборы для детей и малоимущих семей, оказывала материальную помощь в строительстве часовни Михайловского кладбища и воскресной школы Михайловской церкви с. Большая Глушица.

Семья Потаповых примет участие в торжественном награждении победителей Всероссийского конкурса «Семья года», которое пройдет в Москве с 16 по 18 октября 2023 года.

Фото предоставлено Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области