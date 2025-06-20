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Семья из Самары, победившая в конкурсе «Это у нас семейное»: «Мы решили, что самым правильным решением будет помочь своим дочерям улучшить жилищные условия»

20 июня 2025 10:49
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Семья из Самары, победившая в конкурсе «Это у нас семейное»: «Мы решили, что самым правильным решением будет помочь своим дочерям улучшить жилищные условия»

32 семейные команды, победившие в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное», стали обладателями 5-миллионных сертификатов на улучшение жилищных условий. 15 семей уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 команд стали обладателями земельных участков, а 8 семей оплатили первоначальный взнос на приобретение жилья и/или закрыли ипотеку.

Большая семья Бербасовых, Бочковых из Самары участвовала в конкурсе в составе 11 человек, инициатором стал дедушка Игорь Александрович. После победы они вместе с бабушкой Еленой Петровной решили, что самым правильным решением будет помочь своим дочерям Татьяне и Марии улучшить жилищные условия.

«На семейном совете мы решили скооперироваться и помочь нашим детям. В семье дочери Татьяны двое маленьких детей, и ипотеку им пришлось бы платить еще 25 лет. А Мария совсем недавно вышла замуж, ее семья только появилась, и такая помощь и поддержка им сейчас очень нужна», – рассказал Игорь Александрович Бочков.

Во втором сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» главных призов будет почти вдвое больше – 60 семей-победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Регистрация проходит на сайте этосемейноеф до 14 сентября.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил жителей региона принять участие в конкурсе, отметив, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие свыше 2,7 тыс. самарских семей, и выразил уверенность, что и в этом году наш регион будет среди активных участников конкурса.

Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект президентской платформы «Россия страна возможностей». В 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Это у нас семейное»

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