Семья из Самарской области покоряет конкурс «Это у нас семейное» секретами садоводства

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Участники конкурса «Это у нас семейное» – самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – активно выполняют задания дистанционного этапа, которые открываются каждую неделю. Многие семьи – опытные садоводы и огородники, они поделились опытом выполнения задания «Зеленое достижение», где нужно посадить растение и всей семьей за ним ухаживать. Регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное» проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Главные призы – 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов.

Команда Молодовых из Самары – активные огородники, особенно бабушка Марина Ивановна и дедушка Анатолий Григорьевич. Они сажают картошку, лук, тыкву, выращивают в теплицах перец, помидоры и огурцы. Их главный секрет – разговоры с растениями.

«Многие не придают должного значения и внимания разговорам с растениями. И очень зря. Пожелать доброго утра, похвалить за рост и урожай, восхититься цветами – все это создает благополучную атмосферу. Кстати, негатив на растения тоже влияет, они воспринимают его так же, как человек», – улыбнулась Марина Ивановна.

Дети и внуки помогают на даче по мере сил. Прочитав условия задания «Зеленое достижение», решили совместить приятное с полезным – помочь старшему поколению рассадить капусту.

«Дедушка копал лунку, бабушка Марина Ивановна выкапывала с места посадки рассады, вторая наша бабушка Надежда Александровна сажала растения на новое место, дети поливали и морально поддерживали», – рассказала мама Ирина.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Дистанционный этап проходит параллельно с регистрацией в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье и раздел достижений. После чего им становятся доступными тематические задания конкурса, которые открываются каждую неделю. В День семьи, любви и верности для участников конкурса «Это у нас семейное» было открыто 4 тематических задания, где конкурсантам предлагается поставить семейный спектакль, исполнить гимн конкурса «Это у нас семейное», дополнив его танцевальными движениями, провести соревнования по одной из традиционных командных игр (городки, лапта или хоккей с мячом), рассказать об истории своей фамилии. Ранее были открыты задания, когда участники могут провести «день наоборот» – поменяться ролями с другими членами семьи, сделав что-то необычное для себя, поделиться секретами семейного счастья на видео, а также сделать доброе дело, направленное на помощь животным, составить семейную книгу памяти, кроссворд на тему «Культурный код», прочитать отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, посадить растение, устроить кулинарный вечер и спортивную разминку, снять социальную рекламу на тему добровольчества и видеоролик о правилах безопасного поведения. Этап завершится 1 октября.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.