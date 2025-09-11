Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Семья из Отрадного в Москве представила наш регион на Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций

11 сентября 2025 14:30
156
Семья Довыдовых стала победителем в номинации «Новаторы в инвестициях».

В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошел федеральный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. С мая 2025 года в 29 регионах страны семьи проходили муниципальные и региональные конкурсные испытания, по итогам которых определялись представители субъектов России на финал в Москве. Семья Довыдовых из Отрадного стала победителем в номинации «Новаторы в инвестициях».

Областной этап фестиваля в Самаре состоялся в июне 2025 года при поддержке министерства финансов Самарской области, Сбербанка и Отделения Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Лучшей тогда стала семья Довыдовых из городского округа Отрадный: мама – Екатерина, папа – Николай, сын – Павел. Именно они и представили наш регион на федеральном уровне.

«Для нас с супругом финансовая грамотность – важнейшая составляющая в нашей предпринимательской деятельности (у нас небольшой семейный бизнес). Кроме того, я и по образованию бухгалтер, поэтому вся эта тема для меня понятна и знакома. Для нас поездка в Москву после победы в областном этапе казалась чем-то невероятным и нереальным! Поэтому мы с нетерпением ждали этого дня!» – делится Екатерина Довыдова.

Финальное состязание за звание самой финансово грамотной семьи России состояло из пяти тематических раундов по 15 вопросов каждый. Участникам предстояло не только правильно, но и быстрее других отвечать на вопросы по темам финансового планирования, сбережений, инвестиций, безопасности и страхования. В итоговой борьбе приняли участие 103 человека в составе 29 семей из разных регионов страны.

Семья Довыдовых достойно представила Самарскую область, продемонстрировав высокую подготовку, командную работу и практические навыки ответственного финансового поведения. Однако семья Кирик из Курской области была немного быстрее и сохранила лидерство второй год подряд. Фестиваль, организованный в формате «семейный», подчеркивает важность повышения финансовой грамотности именно внутри семьи, формируя у подрастающего поколения правильный подход к планированию и расходованию личных средств.

«Такие мероприятия активно стимулируют к саморазвитию», – признаётся глава семьи Николай Довыдов.
Помимо основной игры, партнеры фестиваля провели четыре интерактивные активности, посвященные актуальным направлениям – от страховой защиты до долгосрочных накоплений и инвестиций. По итогам этих испытаний семья Довыдовых из Отрадного стала победителем в номинации «Новаторы в инвестициях», подтвердив глубокое понимание современных инструментов.

После финального испытания организаторы пригласили участников высадить на территории Финансового университета цветы в символ единения регионов и преемственности ценностей финансовой грамотности. Каждая семья заложила небольшой цветник своего региона. Так, на университетской аллее появилось живое напоминание о важности объединения усилий в просветительской работе, семейной поддержке и заботе о будущем.

«Спасибо большое создателям, организаторам и исполнителям этого фестиваля за такую идею! В период активного роста новых технологий и возможностей, а также связанных с этим нежелательных побочных явлений в виде киберпреступности и телефонного мошенничества, стало очень важным повышать свой уровень финансовой грамотности и помогать своим близким разбираться во всех этих новшествах», – отмечает Екатерина Довыдова.

 

Фото предоставлено министерством финансов Самарской области

Теги: Самара

