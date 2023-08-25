Семья Глушковых представляет 63 регион на Всероссийском фестивале ВФСК ГТО

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В Санкт-Петербурге проходит IV фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В этом году к мероприятию впервые присоединилась команда Самарской области. Нашу губернию представляет семья Глушковых из Сергиевского района.



В мае самая спортивная семья 63 региона - Сергей, его супруга Ольга, их дочь Милана и ее бабушка Татьяна Николаевна стали победителями регионального этапа и завоевали путевку на Всероссийский финал.



В Северной столице борьбу за медали ведут 50 команд - финалисты отборочных этапов, в которых приняли участие более 20 тысяч человек. В спортивной программе фестиваля участникам предстоит продемонстрировать свои лучшие физические возможности в силе, ловкости, скорости и прикладных навыках.



Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение всех видов спортивной программы в каждой возрастной категории. Личный зачет определится по сумме очков, набранных членами команды в категориях: мама, папа, ребенок (мальчик и девочка раздельно), бабушка и дедушка за выполнение соответствующих видов спортивной программы.

Фото: минспорта СО